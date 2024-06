O Sebrae promove Turbina Vendas em Ilhéus e Itabuna para alavancar as vendas do São João

Palestras gratuitas com a especialista Uiliana Ferreira abordam estratégias para aumentar vendas no São João.

O Sebrae realiza o evento Turbina Vendas em duas cidades do sul da Bahia, com o tema “Como Aumentar suas Vendas no São João”. Em Ilhéus, a palestra ocorrerá no dia 11 de junho, e em Itabuna, no dia 13 de junho, ambas a partir das 19h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet.

Uiliana Ferreira, especialista em treinamento de gestores e equipes de vendas, será a palestrante do evento. Ela apresentará seu Método Foguete Digital, oferecendo técnicas e ferramentas de vendas eficazes. A palestrante compartilhará insights e estratégias para impulsionar as vendas, conquistar novos mercados e obter resultados expressivos para as empresas.

A gestora regional do Sebrae em Ilhéus, Evelin Gomes, destaca a importância do evento para os empresários locais. “O Turbina Vendas é uma oportunidade única para os empreendedores aprenderem com uma especialista renomada. Queremos capacitar nossos empresários para que eles possam aproveitar ao máximo o potencial de vendas durante o período junino”, contou.

O evento é uma iniciativa do Sebrae para fortalecer o comércio local e fomentar o crescimento das empresas da região, especialmente durante o período de grande movimento econômico proporcionado pelas festas de São João.