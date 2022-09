Sebrae realiza circuito de palestras com foco em resultados dos negócios no Sul da Bahia

A unidade regional do Sebrae em Ilhéus realiza um circuito de palestras gratuitas com o tema “Fazer acontecer com foco nos resultados dos negócios”, nas cidades de Ilhéus, Itabuna e Uruçuca nos dias 20, 21 e 22 de setembro, a partir das 19h, com a presença do especialista em marketing e desenvolvimento gerencial, Dill Casella. As inscrições podem ser feitas pela internet.

Dill Casella é engenheiro, graduado em Marketing, possui formação em desenvolvimento gerencial, empreendedorismo, PNL e dezenas de outros cursos. Ele também é autor do livro Atitude e Altitude, pela Editora Vozes, e estará na região com o propósito de contribuir para o crescimento dos negócios com encontros multissetoriais.

As palestras abordarão eixos de desenvolvimento tanto dos negócios, quanto pessoal, abordando tópicos como o que significa fazer acontecer na vida e nos negócios, mindset de crescimento x mindset fixo, propósito, engajamento, realização, transformação e reinvenção, desaprender para aprender, o futuro na vida e nos negócios, inovação e criatividade no trabalho e na vida, proatividade e engajamento na jornada de sucesso e muito mais.

De acordo com a gestora do Sebrae em Ilhéus, Karla Peixoto, as palestras visam o fortalecimento dos negócios e o desenvolvimento pessoal dos gestores. “Este circuito será bastante enriquecedor, pois além de ter o foco na gestão, ele também trará um estímulo para a vida pessoal dos empresários e de quem trabalha no gerenciamento de pessoas e equipes e, que deseja ter foco consistente nos negócios”, finalizou.