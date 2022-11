Sebrae realiza circuito de palestras com foco na resiliência organizacional no Sul da Bahia

O Sebrae em Ilhéus realizará um circuito de palestras gratuitas com o tema “Resiliência Organizacional – Como tornar sua empresa inabalável e crescer em tempos de crise”, nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Camacan, Ubaitaba e Canavieiras, entre os dias 21 e 29 de novembro, a partir das 19h. As inscrições podem ser feitas através do link www.agendasebrae.com.br. Confira abaixo o dia e o local de realização respectivo a cada cidade.

A palestra irá apresentar cases de sucesso, práticas atuais simples e de fácil implementação, que geram impacto positivo no curto, médio e longo prazo. Também serão apresentados os principais desafios e oportunidades dos pequenos negócios pós pandemia, com uma abordagem que possibilitará ao público a familiarização com a metodologia de gestão empresarial 4.0 voltada para flexibilidade, expansão de negócios e aumento de lucratividade.

De acordo com o gerente adjunto do Sebrae em Ilhéus, Michel Lima, o circuito visa o fortalecimento dos negócios frente ao cenário atual pós pandêmico. “Num cenário pós pandêmico e de ascensão de uma nova economia, urge no mundo dos negócios a implementação de práticas e metodologia de gestão empresarial profissional para não apenas atender a demanda de um mundo mais conectado e consciente, mas também de se adequar e atualizar o negócio para entender as novas demandas e assim poder unir crescimento sustentável do negócio com aumento de lucratividade. E é isso que o circuito irá proporcionar para os empreendedores dessas cidades”, destacou.