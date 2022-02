Sebrae realiza diagnóstico para intensificar ações junto ao turismo e agronegócio no Sul da Bahia

Durante o mês de fevereiro, o Sebrae em Ilhéus realizou visitas às cidades de Canavieiras, Una e Santa Luzia para identificar donos de pequenas empresas ligados ao segmento turístico e ao agronegócio. O objetivo foi levantar as necessidades locais para oferecer capacitação para o fortalecimento e a competitividade das empresas e dos destinos da localidade.

O gestor do Sebrae, Neorley Carvalho, que esteve nas cidades, busca, junto com o poder público local e produtores regionais, uma ampliação na visibilidade dos destinos e negócios. “A região Sul da Bahia foi afetada com as fortes chuvas no final do ano de 2021 e, diante disso, surgiram novas necessidades entre os produtores regionais. Por isso, visitamos, inicialmente, essas três cidades para conversar e fazer um levantamento das necessidades para que o Sebrae, por meio de consultorias e qualificações, possa continuar contribuindo para a eficácia dos negócios e alavancar o faturamento dessas empresas, ampliando a visibilidade destes destinos”, explicou o gestor.

Neorley ainda contou que as ações que envolvem turismo e agronegócios serão ampliadas para outras cidades da região, como por exemplo, as cidades de Itacaré, Ilhéus, Camacan, Coaraci, Itajuípe, entre outras. Nesses locais, será implementado também o programa Revigora Turismo. “O Sebrae vai prestar consultoria por meio do Revigora Turismo, especialmente para os pousadas, bares e restaurantes, durante seis meses. O programa conta com um consultor especialista que fará um diagnóstico da empresa, desenvolverá um plano de ação e acompanhará a implementação das melhorias propostas para que eles possam ter êxito em seus negócios”, disse.

O Revigora Turismo terá formação coletiva e individual, com temas relacionados à gestão estratégica empresarial, inovação, posicionamento no mercado, relacionamento com cliente, competitividade e diferenciação. Os interessados podem entrar em contato com Sebrae na Central de Relacionamento, pelo 0800 570 0800, e agendar atendimento para esclarecimento de dúvidas e pré-inscrição no programa.