Sebrae realiza palestra gratuita com o criador de conteúdo digital Rapha Falcão em Ilhéus e Itabuna

Todo empreendedor busca por estratégias que tenham como resultado atrair mais clientes e, consequentemente, o aumento das vendas. As tendências de mercado apontam que quanto mais inovação e criatividade, melhor será a produção de conteúdo da empresa. Pensando nesse cenário, o Sebrae realiza no dia 27 de março, no Auditório do Hotel Praia do Sol, em Ilhéus, e, no dia 28 de março, no Teatro Candinha Dória, em Itabuna, sempre às 19h, a palestra “Marketing 360º”, junto com o lançamento do projeto “Comércio Digital”. O evento é gratuito e tem vagas limitadas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do site: https://bit.ly/agendasebraes.

A palestra será conduzida por Rapha Falcão, criador de conteúdo com mais 1 milhão de seguidores em suas redes sociais, sendo o profissional mais contratado do Brasil para instruir sobre Marketing Digital para pequenos negócios. Atuando no mercado desde 2008, Rapha Falcão já possui mais de 10 mil alunos on-line em 37 países, já palestrou em mais de 50 cidades do Brasil, além de ter ministrado cursos e workshops para diversas instituições.

Para a gestora do Sebrae em Ilhéus, Karla Peixoto, essa é uma excelente oportunidade para o empreendedor entender como construir uma marca forte e aumentar a visibilidade do seu negócio. “É através de uma estratégia montada para fortalecer a presença da empresa no mundo digital que o empreendedor poderá alavancar suas vendas, melhorar o relacionamento com o cliente e valorizar a marca”, finalizou.

–

Serviço

O quê: Palestra Marketing 360º com Rapha Falcão

Ilhéus

27.03 – 19h – Auditório do Hotel Praia do Sol – Av. Tancredo Neves – São Francisco

Itabuna

28.03 – 19h – Teatro Candinha Dória – Av. Fernando Gomes, 665-701 – Nossa Sra. das Graças

Inscrições: Gratuitas – https://bit.ly/agendasebraes