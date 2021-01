Sebrae retoma atividades presenciais na região

Após recesso de final de ano, a unidade do Sebrae Bahia em Ilhéus, responsável por atender ao sul do estado, retoma a realização de eventos presenciais em 2021. Para iniciar as atividades, a programação contemplará os futuros empreendedores através da Sexta da Oportunidade, com a oficina gratuita “Como Planejar o seu Negócio?”, no próximo dia 29 de janeiro, na sede do Sebrae naquela cidade e em Itabuna.

As oficinas serão conduzidas pelos especialistas em pequenos negócios do Sebrae, Marília Enéas, em Ilhéus, e Michel Lima, em Itabuna. As inscrições podem ser feitas online ou através dos telefones: (73) 9 9974-2263 ou 3634-4068, para Ilhéus. Já em Itabuna, os telefones são: (73) 99974-2262 ou 3613-9734. Os encontros seguem os protocolos sanitários de prevenção à pandemia do novo coronavirus, com distanciamento mínimo entre os participantes, aferição de temperatura, além de uso obrigatório de máscara.

A Sexta da Oportunidade aborda conteúdos de interesse de quem deseja começar a empreender como: modelo de negócio, plano de negócio, direitos e obrigações do MEI e tendências de mercado.