Sebrae reúne gestores para discutir ações em 2022

Secretários municipais, agentes de desenvolvimento e atendentes de salas do empreendedor do Litoral Sul da Bahia estiveram reunidos para discutir a construção de um plano de trabalho para o ano de 2022. O Sebrae em Ilhéus promoveu na última quarta-feira (9), no Auditório do Edifício Premier, o seminário “Juntos somos mais fortes: construindo pontes para 2022”.

Estiveram presentes no evento os Agentes de Desenvolvimento dos municípios de Ilhéus, Canavieiras, Almadina, Jussari, Itajuípe, Ubaitaba, Buerarema, Santa Luzia, Una, Pau Brasil, Coaraci, São José da Vitória, Barro Preto e Uruçuca. O encontro foi mediado pelo especialista em gestão pública Beto Maciel.

Segundo o gerente adjunto do Sebrae em Ilhéus, Michel Lima, o seminário teve como objetivo “demonstrar a importância dos agentes para o desenvolvimento dos pequenos negócios dos seus municípios e a construção de um plano de trabalho que contemple ações de políticas públicas, capacitação e consultoria em gestão, inovação e apoio ao agronegócio nos municípios, com o apoio do Sebrae para o ano de 2022”, disse.

Para Sérgio Magalhães, agente de desenvolvimento do município de Ubaitaba, o encontro foi bastante produtivo. “Tivemos novas vivências, conhecimento e experiências e só quem já viveu esse momento sabe o quão gratificante é planejar e depois ver as ações se tornando realidade”, apontou.