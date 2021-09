Sebrae tem quase 300 vagas em capacitações gratuitas

O Sebrae em Ilhéus divulgou a programação de eventos para o mês de setembro. Serão oferecidas mais de 280 vagas em capacitações gratuitas, através do “Sexta da Oportunidade”, nas áreas de inovação, empreendedorismo, atendimento ao cliente, gestão e vendas. As atividades acontecem presencialmente nas cidades de Itabuna e Ilhéus, respeitando todas as medidas de segurança impostas pelos órgãos competentes, para evitar a disseminação da Covid-19.

Para as duas cidades, as palestras e oficinas vão trazer os temas “Como planejar o seu negócio”; “Quero vender mais com técnicas de vendas”; e “Partida Join Inovação na Prática”.

Em Itabuna, os encontros acontecem nos dias 03, 17, 21 e 23 de setembro, na rua Paulino Vieira, 175, centro. Já em Ilhéus, as datas são 10, 16, 18, 23 e 24, no auditório do Sebrae, situado no Edifício Premier Business Center, Cidade Nova. Além dos temas apresentados, em Ilhéus também terá “Atendimento Nota 10” e “Controles Financeiros”.

Inscrições

Os empresários interessados podem realizar inscrição ou obter mais informações no Ponto de Atendimento do Sebrae em Itabuna, através do telefone (73) 3613-9734, ou na Unidade Sebrae em Ilhéus, pelo número (73) 3634-4068. É possível buscar informações também no 0800 570 0800, de segunda a sexta, das 8 às 20 horas.