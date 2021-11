Sebrae traz circuito de palestras para aquecer vendas de fim de ano

Com a proximidade das festividades de fim de ano e a mudança no cenário de vendas, resultado da queda nos casos de Covid-19, o Sebrae tem contribuído para empreendedores melhorarem, cada vez mais, o fluxo de caixa. E, consequentemente, aumentarem o faturamento. Pensando nisso, a instituição está promovendo, entre os dias 10 e 19 de novembro, um circuito de palestras com foco no crescimento das vendas de fim de ano.

Voltadas para empresários de Coaraci, Itajuípe, Itaju do Colônia, Jussari, São José da Vitória, Uruçuca e Itapitanga, tais palestras seguem o mote “Venda mais nesse Natal”. Os temas são: O que os consumidores esperam?; Como entender o contexto das vendas; Mapear o terreno; Vende bem quem compra bem; Como criar uma divulgação criativa e atraente; Alinhar os canais: leve a campanha para todos os canais de vendas, seja loja, física ou online; e, por fim, como Preparar e energizar o time.

O objetivo do circuito é incentivar os empresários e colaboradores quanto à importância de um bom atendimento e de uma técnica de venda apurada para que eles consigam ampliar as vendas nesse momento.

Parcerias

Para a realização desse circuito, o Sebrae conta com a parceria das prefeituras e CDL. Essa ação é uma forma de incentivar a atividade do comércio, principalmente nesse retorno da atividade do setor à sua normalidade.

Além disso, serve para qualificar as equipes de forma mais apurada e profissional, para que elas possam aproveitar essa fase em que o consumidor está mais propenso às compras.

Serviço

9 de novembro – Coaraci

19h – Clube Social de Coaraci

10 de novembro – Itajuípe

19h – Casa de Cultura Junot Matos de Santana

11 de novembro – Itaju do Colônia

19h – Câmara Municipal

12 de novembro – Jussari

19h – Câmara Municipal

17 de novembro – São José da Vitória

19h – Câmara Municipal

18 de novembro – Uruçuca

18h – Sindicado de Produtores Rurais

19 de novembro – Itapitanga

18h – Câmara Municipal