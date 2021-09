Sebrae traz consultoria gratuita para micro e pequenos negócios no sul baiano

Até dezembro deste ano, micro e pequenas empresas das cidades de Camacan, Canavieiras, Ilhéus, Itabuna, Itacaré e Ubaitaba poderão receber consultorias presenciais gratuitas através do programa Sebrae Presente na Sua Empresa.

A iniciativa oferece consultorias de uma hora para cada empresa, sobre o tema escolhido pelo empreendedor. São 25 opções em cinco eixos temáticos: finanças, gestão, tecnologia, marketing e atendimento.

Ao solicitar uma consultoria, o empresário receberá gratuitamente a visita presencial de um profissional especializado. Ele analisará as principais dificuldades, preocupações e desafios acerca da área solicitada como prioridade e recomendará ações práticas a serem implantadas no dia a dia do negócio.

Como participar

Se desejar aprofundar a temática e ampliar as ações, o empresário receberá o aporte em uma das unidades do Sebrae com a possibilidade de um atendimento estendido, envolvendo outras orientações dentro da área escolhida ou mais alguma apontada como necessária.

Para participar do programa Sebrae Presente na sua Empresa, basta preencher o formulário de inscrição com todas as informações corretas e completas do empreendimento, para que o Sebrae possa agendar a ida do consultor até o estabelecimento através do link: https://www.sebraeatende.com.br/naempresa.