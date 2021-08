Sebrae traz prévia para Semana de Capacitação Empresarial

Enquanto a 6ª edição da Semana Sebrae de Capacitação Empresarial não chega, os pequenos empresários baianos recebem o “Power Kit Explosão”. É um combo de conteúdos sobre vendas, em diferentes formatos, que pode ser baixado gratuitamente através do site www.semanasebrae.com.br.

O Kit exclusivo conta com 13 conteúdos, dentre eles ferramentas como organizador e calendário para divulgação da empresa, gerador de persona, e-books com ideias e estratégias para vender mais nas redes sociais. Está incluso também curso de marketing digital dentro do Instagram, além de uma playlist com vídeos que ensinam como bater recorde de vendas, gatilhos mentais, como fazer anúncio patrocinado naquela rede social, além de outros temas.

A analista técnica do Sebrae, Rosangela Gonçalves, explica que o Power Kit nasceu com o objetivo de ajudar os pequenos empresários a venderem mais nesse período de retomada econômica.

“A gente sabe que a pandemia trouxe dificuldade de vendas, independentemente do nível de maturidade do negócio. Então, a ideia foi reunir vários conteúdos, tudo que a gente tem de melhor. Alguns, inclusive, foram desenvolvidos exclusivamente para compor o kit. Essa é a nossa preparação, o ‘nosso esquenta’ da Semana Sebrae para ajudar a alavancar as vendas dos nossos clientes”, conclui.

A Semana Sebrae acontece entre os dias 4 e 8 de outubro em formato híbrido. Além de encontros presenciais, contará também com eventos e conteúdo online.