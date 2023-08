SEC convoca 165 aprovados em seleção para mediador do Emitec

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) convocou, nesta quinta-feira (10), mais 165 aprovados no processo seletivo, para mediador do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC), pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). O Emitec atende estudantes que moram em áreas remotas da Bahia e que assistem as aulas em localidades perto de suas casas, sem a necessidade do deslocamento para os centros urbanos. As aulas são transmitidas, via satélite e em tempo real, por meio dos estúdios de TV instalados no Instituto Anísio Teixeira (IAT), na capital baiana, e os estudantes são acompanhados pelos mediadores em salas para a interação com os professores direto de Salvador.

Para agilizar o andamento dos processos, os candidatos convocados podem encaminhar a documentação exigida, entre os dias 11 e 24 de agosto, pelo e-mail ([email protected]), mas é necessário também entregar presencialmente nos Núcleos Territoriais de Educação. Os convocados para o (NTE 26), em Salvador, deverão comparecer na sede da SEC, na Avenida Luiz Viana Filho, nº 550, 5ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia (CAB), 1º andar, sala 121. Já os do interior, deverão comparecer às sedes dos NTE para os quais foram aprovados.

Dentre os documentos necessários, que deverão ser entregues em original e cópia, estão: o diploma de conclusão do curso, relacionado à função temporária; RG, CPF e carteira de nascimento ou casamento; título de eleitor e comprovantes dos dois últimos pleitos eleitorais, ou, certidão de quitação eleitoral; e a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Acesse o edital no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br)