SEC convoca 69 professores do Ensino Profissional aprovados em processo seletivo

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) publicou no Diário Oficial, desta quarta-feira (8), a convocação de 69 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para professor do Ensino Profissional, do Edital SEC/Sudepe nº 03/2025, pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Os professores que irão atuar em unidades escolares da capital e do interior devem enviar a documentação exigida no período de 9 a 22 de outubro, para o endereço eletrônico ingressocpm.sec@enova. educacao.ba.gov.br

Nesse mesmo período, a documentação original e a fotocópia listada no edital deverão ser entregues nas sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) do interior para os quais os docentes foram aprovados, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h. Já os aprovados para o NTE 26 – Salvador deverão comparecer na SEC, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), 1º andar, sala 117, nos mesmos horário e período.

O candidato que não atender à presente convocação na forma e no prazo determinados, seja qual for o motivo alegado, perderá o direito ao ingresso na referida função temporária.

Entre os documentos exigidos, deverão ser apresentados diploma devidamente registrado de conclusão do curso de nível superior para a função temporária que concorreu, expedido por instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC); títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso; carteira de identidade; CPF; certidão de nascimento ou de casamento, se for o caso; e título de eleitor e comprovantes dos dois últimos pleitos ou certidão de quitação eleitoral fornecida pelo respectivo cartório eleitoral. Acesse o edital para ver a lista completa da documentação.

Para conferir o nome dos aprovados e ter mais informações, baixe o Edital de Convocação no link: https://encurtador.com.br/ 7NF0K.