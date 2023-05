SEC lança concurso público para projetos e tecnologias desenvolvidos por estudantes

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) publicou, nesta terça (9), no Diário Oficial, o edital do concurso público para a seleção de projetos e tecnologias desenvolvidos por estudantes e professores das 333 unidades escolares da rede estadual de ensino que ofertam cursos técnicos de nível médio da Educação Profissional e Tecnológica. O concurso tem o objetivo de estimular a produção de tecnologias e projetos de inovação, empreendedorismo, economia criativa, intervenção social e economia solidária e os projetos selecionados serão apresentados em seminários territoriais, cuja iniciativa está prevista no Plano Plurianual (PPA) e nas ações da política do Estado. O investimento é de R$ 1.360.000, com recursos do tesouro estadual.

O concurso público está dividido em quatro etapas. A primeira fase, que acontece no período de 9 de maio a 22 de junho, corresponde à fase de inscrição dos projetos pelas unidades escolares, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela Superintendência da Educação Profissional e Tecnológica da SEC. Na segunda etapa, de 3 de julho a 10 de outubro, os projetos serão avaliados e classificados pela comissão geral. A terceira etapa, de 17 de outubro a 10 de novembro, traz a mostra dos projetos classificados na segunda etapa, durante os seminários territoriais da Educação Profissional e Tecnológica nas cidades de Barreiras, Vitória da Conquista e Feira de Santana. Na quarta e última etapa, que acontece de 28 a 30 de novembro, no Seminário Estadual da Educação Profissional e Tecnológica, em Salvador, os projetos selecionados na etapa anterior serão apresentados.

O superintendente de Educação Profissional e Tecnológica da SEC, Ezequiel Westphal, explica que a produção das tecnologias na rede pública estadual de Educação tem por objetivo promover a Educação Profissional, Científica e Empreendedora, por meio de uma tecnologia educacional que possibilite o desenvolvimento e a formação do estudante crítico, criativo, autônomo e capaz de protagonizar o seu processo de aprendizagem. A iniciativa, ressalta, reflete sobre a função da Educação aliada às tecnologias e, por sua vez, a melhoria de vida, permanência e sucessão dos sujeitos em seus territórios de identidade.

“O edital tem o perfil de trabalhar categorias importantes, como a economia solidária, a economia criativa, o desenvolvimento de projetos na área das tecnologias, da inovação tecnológica, entre outras categorias. Vamos contemplar temas que são significativos no arranjo produtivo local e na identidade dos seus territórios, a exemplo das questões ambientais, como lixo, erosão, enchentes, sustentabilidade em torno da água e preservação do meio ambiente. As escolas são muito criativas e estão muito motivadas para apresentar a síntese desses trabalhos”, pontua Ezequiel.