SEC mobiliza escolas para olimpíadas em diferentes áreas do conhecimento

As olimpíadas pedagógicas, mais do que medalhas e prêmios, proporcionam aos estudantes e professores a oportunidade de realizarem novas descobertas e obterem novos conhecimentos. Com o intuito de fortalecer a aprendizagem e incentivar o protagonismo estudantil, a Secretaria Estadual da Educação (SEC) estimula e mobiliza, anualmente, professores e estudantes a participarem das atividades científicas estaduais, regionais e nacionais, nas áreas de Matemática, Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais, entre outras.

Muitas olimpíadas já estão com inscrições abertas e a SEC disponibilizou, neste ano, no Portal da Educação (http://escolas.educacao.ba.gov.br/node/43393), o Caderno Olimpíadas Pedagógicas – Fortalecendo a Aprendizagem para Cidadania, Liberdade e Democracia 2024. A publicação apresenta orientações para a participação da rede estadual de ensino, de modo a contribuir para a formação integral dos estudantes, aprimorando suas habilidades e competências nos diversos sentidos do currículo.

Inscrições

O estudante que tiver interesse em participar deve ficar atento aos períodos de inscrição. Até o dia 15 de março, estão abertas as inscrições para o Concurso Canguru de Matemática Brasil para estudantes do 3º ano do Fundamental I até a 3ª série do Ensino Médio (https://concurso.cangurudematematicabrasil.com.br/); para a 19ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), voltada para estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio (https://www.obmep.org.br/selecaoEscola.DO); e para a Olímpiada de Língua Portuguesa, dirigida para estudantes dos ensinos Fundamental e Médio (https://olimpiadadeportugues.org/area-da-escola/op).

Em abril, a partir do dia 1º, serão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Biotecnologia (OBBiotec), que visa melhorar a Educação Básica nacional, estimulando o aprendizado da Biotecnologia (https://www.obbiotec.com.br). No mesmo dia, também tem início o prazo para a Olimpíada Nacional de Ciências (ONC), nas áreas de Química e Física. Podem participar os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental; do Ensino Médio; e da 4ª série do Ensino Técnico e que não tenham ingressado em curso superior. As inscrições são feitas pelo endereço: https://www.onciencias.org/

Os estudantes interessados em participar da 16ª Olimpíada Nacional em História do Brasil da Unicamp devem marcar em suas agendas o prazo de inscrição, que termina no dia 26 de abril (https://www.olimpiadadehistoria.com.br/paginas/onhb14/home). Este projeto é voltado para alunos e estudantes de escolas públicas e particulares. Neste ano, a ONHB traz mudanças, entre as quais a oferta de bolsas de Iniciação Científica Júnior e a gratuidade na inscrição para estudantes de escolas públicas.

Jovem Senador

Também no mês de abril, até o dia 30, acontecem as inscrições para o Programa Jovem Senador 2024. O tema da redação este ano será “Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia”. Nesta edição, podem participar estudantes do Ensino Médio com até 19 anos, matriculados nas unidades escolares das redes públicas de Educação. https://www12.senado.leg.br/jovemsenador/home/noticias-1/externas/2024/02/inscricoes-para-o-programa-jovem-senador-2024-podem-ser-feitas-ate-o-dia-30-de-abril (Fonte: Ascom/SEC)