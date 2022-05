SEC prorroga inscrições para 43 cursos do Programa Educar para Trabalhar

Os estudantes e egressos do Ensino Médio ou dos cursos técnicos de nível médio da rede estadual de ensino têm uma nova oportunidade para fazer um dos 43 cursos de qualificação profissional ofertados pelo programa Educar para Trabalhar. As inscrições foram prorrogadas até o dia 23 de maio e podem ser feitas, exclusivamente, pelo Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br). As vagas são gratuitas e as aulas são realizadas on-line, na modalidade Educação à Distância (EAD).

O Educar para Trabalhar é uma iniciativa do Governo da Bahia, por meio da Secretaria da Educação do Estado (SEC), para oportunizar novos conhecimentos para os estudantes, visando a inserção no mundo do trabalho. O superintendente da Educação Profissional e Tecnológica do Estado, Ezequiel Westphal, falou que as escolas continuam mobilizadas para as inscrições. “Resolvemos prorrogar as inscrições no intuito de oportunizar os estudantes e egressos uma vaga no programa e nos cursos de qualificação profissional, em um dos 10 eixos tecnológicos ofertados”, afirmou.

O sorteio eletrônico das vagas será no dia 24 de maio. Nesta mesma data será divulgado o resultado parcial da lista de classificados. O prazo para recursos será nos dias 25 e 26 de maio e o resultado final será publicado no dia 27 de maio. A matrícula ocorrerá de 28 de maio a 12 de junho e as aulas serão iniciadas no dia 13 de junho, em parceria com o Sistema S, composto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); o Serviço Nacional de Aprendizagem industrial (SENAI); e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), sendo os responsáveis pela prestação dos serviços educacionais.

Dia D – Nesta segunda-feira (9), a SEC promoveu o “Dia D” de mobilização para as inscrições do programa Educar para Trabalhar, visando mobilizar os estudantes e esclarecer dúvidas. A ação incluiu uma live com uma extensa programação, por meio do Canal do Youtube do Instituto Anísio Teixeira, tendo à frente as instituições parcerias e envolvendo líderes de classe e estudantes das diferentes modalidades, como Educação Integral, do Campo, Indígena e Quilombola.

Larissa Raiara, técnica da Coordenação de Educação Escolar Indígena da SEC, falou sobre o alcance do programa para os estudantes indígenas. “Os cursos contemplam a realidade das 27 escolas indígenas e oferecem acesso para as inscrições de forma prática, podendo ser feita através do celular”.

Maibi Teixeira, gerente de Educação Profissional do SENAC, falou sobre o desempenho dos alunos já envolvidos no programa. “Acompanho de perto esses estudantes e é uma felicidade imensa ver o desenvolvimento deles, incluindo o acesso ao primeiro emprego após finalizar a aprendizagem”.

Lista de cursos ofertados – Almoxarife , Administrador de Bancos de Dados; Assistente Administrativo; Assistente de Contabilidade ; Auxiliar de Laboratório de Microbiologia ; Agricultor Agroflorestal; Assistente de Recursos Humanos ; Agente Cultural; Agente de Gestão de Resíduos Sólidos; Agente de Informações Turísticas; Almoxarife de Obras; Assistente de Logística; Auxiliar Administrativo Rural ; Auxiliar Agropecuário ; Auxiliar em Agricultura de Precisão ; Bovinocultor de Leite; Bovinocultor de Corte ; Cerimonialista; Controlador e Programador de Produção; Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos; Desenhista da Construção Civil ; Desenhista de Móveis ; Desenhista de Produtos Gráficos WEB ; Desenhista Mecânico ; Instalador e Reparador de Redes de Computadores ; Montador e Reparador de Microcomputadores; Organizador de Eventos; Produtor Cultural; Programador de Dispositivos Móveis; Programador de Sistemas; Programador Web; Recepcionista em Serviços de Saúde; Representante Comercial; Vitrinista; Inspetor de Qualidade; Operador de Processamento de Grãos e Cereais Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças ; Operador de Processos Químicos Industriais; Operador de Tratamento de Águas e Efluentes; Operador em Petróleo e Gás; Auxiliar em Agroecologia; Vitrinista; e Padeiro.

Foto: Ilustrativa