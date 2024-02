SEC realiza nova etapa de inscrições para 3.690 vagas de cursos técnicos

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) iniciou, nesta segunda-feira (5), uma nova etapa de inscrições para o Sorteio Eletrônico de 3.690 vagas de cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de fevereiro, através do endereço http://processoseletivoeptec.educacao.ba.gov.br/inscricao. Podem participar os candidatos egressos do Ensino Médio que não se inscreveram na primeira etapa do processo seletivo; egressos que participaram da primeira etapa, mas não conseguiram realizar matrícula; e egressos de cursos técnicos da rede estadual. As aulas serão iniciadas no dia 21 de fevereiro.

Esta segunda etapa do Sorteio Eletrônico acontecerá para preenchimento das vagas residuais não ocupadas no período de inscrição, ocorrido de 12 a 23 de janeiro deste ano e, também, do período de matrícula dos sorteados, que aconteceu entre os dias 6 e 31 do mesmo mês. São 40 cursos técnicos ofertados, a exemplo de Enfermagem, Guia de Turismo e Administração, em 87 municípios, como Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista e Itabuna.

O Sorteio Eletrônico da segunda etapa acontecerá em 16 de fevereiro e o resultado estará disponível no mesmo dia, no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br). Os candidatos contemplados deverão efetuar matrícula na unidade escolar para a qual foram selecionados, nos dias 19 e 20 de fevereiro.

No ato da matrícula, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: via original do histórico escolar; via original e cópia legível do RG ou Certidão de Registro Civil; via original e cópia legível do CPF; via original e cópia legível do comprovante de residência com data recente de emissão; via original e cópia da carteira de vacinação devidamente atualizada; e cópia legível do RG da mãe do estudante e/ou do responsável legal.