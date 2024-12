SEC realiza o projeto “Conheça sua nova escola” para acolher futuros estudantes do Ensino Médio

O projeto “Conheça sua nova escola” tem como objetivo acolher os estudantes que concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental, facilitando sua transição para o Ensino Médio, na rede estadual. Desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), em parceria com a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o projeto apresenta aos alunos os espaços escolares, a rotina das unidades de ensino e os programas pedagógicos. Além disso, promove reflexões sobre expectativas e atividades que incentivam o engajamento com essa nova etapa educacional.

Com ações voltadas para fortalecer a relação entre os estudantes, suas famílias e a escola, o projeto busca criar uma experiência acadêmica positiva e integradora. Esta iniciativa reforça o compromisso da SEC em garantir acesso, acolhimento e permanência, contribuindo para uma educação pública de qualidade e alinhada às necessidades dos jovens baianos.

Como destaca o assessor especial da SEC, Manoel Calazans, “reconhecemos que o sucesso no Ensino Médio depende de uma base sólida na Educação Infantil e na Fundamental, ofertadas pelos municípios. Para fortalecer essa transição, este projeto vem celebrando o rito de passagem dos estudantes do 9º ano para a rede estadual, mostrando a infraestrutura das novas escolas; os programas, como Bolsa Presença, Mais Estudo e Pé-de-Meia, este do Governo Federal, cuja operação é realizada pela rede estadual; além das atividades artísticas e de iniciação científica, entre outros. Em parceria com a Undime, os municípios são incentivados a participar desse acolhimento, destacando a alegria em recepcionar os alunos em um ambiente transformador e acolhedor”.

“Nos últimos anos, temos fortalecido a parceria entre a SEC e a Undime, consolidando o regime de colaboração. Não se trata de ações para os municípios, mas sim construídas com eles, unindo redes estadual e municipal em uma só rede de educação baiana. Sob a liderança da secretária Rowenna Brito, a SEC tem sido acessível e comprometida, especialmente em momentos críticos, proporcionando apoio essencial em formação, avaliação e projetos como o “Conheça sua nova escola”, que reforçam nossa unidade e nosso compromisso com a Educação na Bahia”, afirmou Anderson Passos, presidente da Undime.

O trabalho já foi iniciado pelos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs), que, em conjunto com as secretarias municipais de Educação, está identificando os estudantes que concluirão o Ensino Fundamental. Desde novembro, continuando em dezembro, essas articulações estão sendo intensificadas para garantir a execução das ações do projeto. Um exemplo foi a recepção de 190 estudantes no Colégio Estadual de Tempo Integral José Malta Maia, em Jiquiriçá, pelo NTE 9 do Vale do Jiquiriçá, onde alunos das escolas municipais Reunidas Castro Alves e Professora Maria Juvenice Farias Maia participaram de apresentações culturais, atividades científicas e confraternizações.

Para o diretor do NTE 9, Williams Panfile, “o projeto possibilita a integração dos alunos e, também, apresenta o que a rede estadual tem a oferecer para consolidar a aprendizagem”. Em todos os 417 municípios baianos, os novos estudantes serão recebidos com atividades culturais, artísticas e esportivas. Também serão orientados sobre matrículas, documentação necessária para sua efetivação e programas da SEC, como Bolsa Presença, Mais Estudo, Educa Mais Bahia e cursos de Educação Profissional.

Foto: Ascom/SEC