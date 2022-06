Secom Bahia debate regras eleitorais e combate às Fake News com imprensa de Itabuna

Um encontro promovido pela Secretaria de Comunicação Social da Bahia (Secom) atraiu o interesse de dezenas de profissionais de imprensa nesta quinta-feira (2), em Itabuna. A reunião abordou as exigências da legislação eleitoral e a atuação da comunicação e dos gestores públicos durante o período de vigência das proibições legais durante o pleito de 2022.

Para orientar o trabalho dos comunicadores, a Secom distribuiu um Manual com as regras que foram discutidas e apresentadas pela Procuradoria Geral do Estado, para que todos tenham conhecimento do que pode ser veiculado e as proibições sobre mídia publicitária e ações dos gestores que desequilibrem ou desrespeitem as regras eleitorais. Também foram entregues exemplares da Revista Terra Mãe, publicação que traz um resumo das ações do Governo da Bahia nos últimos oito anos.

Para o jornalista Ricky Mascarenhas do site Ipolítica, “mais encontros como este são bem-vindos porque trazem informações que contribuem muito para o aprimoramento de nossa atividade”.

Segundo Celina Santos, do site e jornal Diário Bahia, o encontro que também debateu produção de conteúdo e responsabilidade com a divulgação da notícia, traz “uma nova perspectiva da importância e engajamento da imprensa no combate às Fake News’.

A Secom Bahia tem buscado a valorização dos profissionais do interior, através da produção de pautas regionais, descentralização da mídia publicitária e criação de núcleos regionais nas diversos territórios do Estado.