Secretária Adélia Pinheiro acompanha as obras da policlínica de Ilhéus

A Policlínica Regional de Ilhéus já está com metade das obras físicas concluída. Foi o que constatou nesta segunda-feira, 10, a secretária estadual da Saúde, Adélia Pinheiro, numa visita à unidade que tem inauguração prevista para ainda este ano. Mais de 50 funcionários trabalham a todo vapor na obra que tem investimento, apenas na construção civil, de cerca de R$ 19 milhões de reais.

“Esse é mais um passo em direção à expansão da regionalização da assistência à saúde de alta e média complexidade na Bahia”, destacou Adélia.

As 22 policlínicas já em funcionamento no interior da Bahia são mantidas por meio de Consórcios Públicos Inter federativos de Saúde, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) e têm como objetivo a cooperação técnica e financeira da área da saúde entre os entes federados, visando à promoção de ações de saúde públicas assistenciais e prestação de serviços especializados de média e alta complexidade. Além dessas 22, outras duas policlínicas, de Escada e Narandiba, estão em funcionamento na capital.

Até agora, os Consórcios de Saúde contemplam as regiões de Teixeira de Freitas, Guanambi, Jequié, Irecê, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus/Cruz das Almas, Valença, Alagoinhas, Ribeira do Pombal, Paulo Afonso, Juazeiro, Vitória da Conquista, Jacobina, Itabuna, Senhor do Bonfim, Simões Filho, Eunápolis, Brumado, Salvador (Escada e Narandiba), Serrinha, Itaberaba/Seabra e Santa Maria da Vitória. Com a entrega das policlínicas de Ilhéus e São Francisco do Conde, que estão em construção, o total de unidades na Bahia chegará a 26.

Serviços prestados

Nas Policlínicas Regionais de Saúde é prestada assistência nas seguintes especialidades: anestesiologia, angiologia, cardiologia Clínica, cirurgia geral, coloproctologia, dermatologia, gastroenterologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia e obstetrícia, hematologia, infectologia, mastologia, nefrologia, neurologia, neuropediatra, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, radiologia, reumatologia e urologista.

Além das consultas nestas especialidades, são ofertados os seguintes exames: biópsias, colonoscopia, colposcopia, ecocardiograma, eletrocardiograma, eletroneuromiograma, eletroencefalograma, endoscopia digestiva alta, ergometria, espirometria, histeroscopia, Holter, mamografia, mapa, pequenos procedimentos, procedimentos oftalmológicos, punção de mama, Raio-X, ressonância magnética, tomografia, tonometria, tratamento do pé diabético, videolaringoscopia, videonasofriboscopia, ultrassonografia.