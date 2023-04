Secretária Adélia Pinheiro vistoria escolas atingidas pelas chuvas em Ilhéus

A secretária da Educação da Bahia, Adélia Pinheiro, visitou três escolas da rede estadual de ensino da cidade de Ilhéus, no sul do estado, após as fortes chuvas que atingiram a região na última semana. A vistoria, realizada na tarde desta sexta-feira (28), foi acompanhada de servidores da coordenação de infraestrutura da Secretaria da Educação (SEC) e de técnicos da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), a Conder é responsável pela obra do Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Carlos Roberto Arléo Barbosa, inaugurado em março deste ano pelo governador Jerônimo Rodrigues. Além dessa nova unidade, a secretária Adélia Pinheiro esteve no Colégio Modelo e no Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Fábio Araripe Goulart. Todas as três escolas estão funcionando normalmente após as chuvas que provocaram uma série de prejuízos à população de Ilhéus e de outras cidades do Sul e Extremo Sul da Bahia.

“No primeiro momento, atuamos de forma célere e responsável para garantir a retomada das aulas em nossas escolas com total segurança para estudantes, professores e demais trabalhadores da educação. Agora, estamos vistoriando todas as unidades que sofreram algum tipo de dano material com as chuvas deste mês de abril para que possamos evitar novos registros desse tipo”, afirmou a secretária estadual da Educação, que dialogou com dirigentes das três escolas e estabeleceu um plano de trabalho que efetive intervenções estruturais para alcançar esse objetivo.