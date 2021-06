Secretária Andrea Castro recepciona Ministro da Cidadania em Ilhéus

Na manhã desta terça-feira, dia 29, a secretária municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andrea Castro, recepcionou o ministro da Cidadania, João Roma, em Ilhéus, com a equipe de diretores da pasta. Para ela, a visita reforça o reconhecimento por parte do ministro do importante trabalho que a secretaria tem desenvolvido no município de Itabuna.

“Essa visita do ministro da Cidadania, João Roma, à nossa região é muito importante. Pois, além de ser a pasta que envolve todos os benefícios sociais para a população, como Bolsa Família, Auxílio Emergencial, BPC, dentre outros, o ministro está realmente preocupado em melhorar a condição das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza”, declarou a secretária.

Na comitiva, também estavam presentes o ministro do Turismo, Gilson Machado, além do secretário especial de Cultura, Mário Frias. Vale destacar que a Secretária Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) tem atuado de maneira efetiva na região e já recebeu, inclusive, o reconhecimento do ministro, que destacou a “sensibilidade e dedicação” da secretária Andrea Castro, à frente da pasta.