Secretária Andrea Castro visita Restaurante Popular em Salvador

A secretária municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andrea Castro, visitou hoje, dia 4, em Salvador, o Restaurante Popular de Pau da Lima. A visita técnica foi acompanhada pelo secretário Kiki Bispo, que é o titular da Ação Social da capital, que demonstrou a experiência exitosa das unidades do Restaurante Popular.

Durante a visita, o titular da Sempre mostrou para a primeira-dama de Itabuna as instalações da unidade que, para Andrea Castro será exemplo para reimplantar o Restaurante Popular para atender os itabunenses. “Saio daqui muito feliz, porque não conheci um excelente complexo que oferece, além do alimento, cursos profissionalizante para pessoas em situação de vulnerabilidade”, comentou.

A secretária de Promoção Social de Itabuna destacou que a Prefeitura de Salvador e a Sempre estão de parabéns por inovar em prol daqueles que mais precisam. “É esse o caminho que nós queremos seguir, levar atendimento de qualidade para o nosso povo”, frisou Andrea.

O gestor da Sempre anunciou que em breve mais novidades surgirão na unidade da capital visitada pela Primeira Dama de Itabuna. “Já temos novos espaços prontos e mais cursos profissionalizantes serão oferecidos para a nossa população. Afinal, sempre digo isso, não basta apenas dar o pão, o trabalho social é ressignificar a vida das pessoas e esse espaço foi pensando para devolver a autonomia financeira delas”, enfatizou.

O Complexo Social de Pau da Lima, além do Restaurante Popular, que já ofereceu mais de 150 mil refeições em um ano desde a fundação, garante aos moradores do bairro e localidades vizinhas, um projeto que realiza aulas de educação profissionalizante gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico, beneficiárias ou não do Programa Bolsa Família, na faixa etária de 18 a 60 anos.

Nesse período, foram desenvolvidas 13 turmas que tiveram cursos como salgados comerciais, cozinha básica, pizzaiolo, bombons e trufas, preparo de bolos tradicionais, abará e acarajé, aplicativos básicos de informática e básico de corte e costura com 234 alunos inscritos e 148 alunos formados, mesmo nesse período em que as pessoas estão se prevenindo e mantendo o isolamento social.

Até agora, o secretário Kiki Bispo já recebeu visitas de diversos secretários municipais de Ação Social, a exemplo de Camaçari, Reni Oliveira; Vitória da Conquista, Smichael Faria; e de Barreiras, Karlúcia Macêdo; e do prefeito de Saúde, Auci do Haras. “Todos eles estiveram interessados na troca de experiências bem-sucedidas na área social”, concluiu.