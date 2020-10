Secretaria da Educação tem novas atividades no Outubro Rosa

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) promove, nesta semana, uma série de atividades voltadas à campanha do Outubro Rosa. Até sexta-feira (9), lives e encontros virtuais serão realizados com a promoção de ações que intensifiquem o cuidado à saúde das mulheres, como a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, assim como debate sobre a violência contra a mulher.

Realizado pelo Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor, iniciativa desenvolvida pela SEC, o bate-papo “Maria da Penha no Outubro Rosa” acontece nesta quarta-feira (7), às 17h, no canal do Youtube do Instituto Anísio Teixeira (IAT), no endereço https://bit.ly/3iww4Yt. A live vai contar com a comandante da Ronda Maria da Penha – Salvador, Major Flávia Barreto, e a mediação da psicóloga Jaqueline Noronha, além das participações da superintendente de Recursos Humanos da SEC, Rosário Muricy, e da coordenadora do Programa Saúde do Professor, Elisabete Dias.

No mesmo ambiente virtual, acontece na sexta-feira (9), às 16h30, o bate- papo “Prevenção do câncer de mama, tire suas dúvidas”, com a mastologista do Centro Estadual de Oncologia (CICAN) e do Hospital Aristides Maltez, Thaís Argolo, com mediação da psicóloga Ariana Arantes.

Ainda na programação, acontecem encontros com educadoras dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE), que serão conduzidos pelas profissionais da equipe de Atenção Integral à Saúde do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (PLANSERV), pela enfermeira Marleide Silva e pela assistente social Denise Ferraz. Os encontros acontecem pelo Google Meet, em três sessões: terça-feira, dia 6/10, às 16h30 (NTE 01 ao 09); quarta-feira, dia 07/10, às 10h30 (NTE 10 ao 18); e quinta-feira, dia 08/10, às 16h30 (NTE 19 ao 27).

Atendimento psicológico – Além das atividades, os professores e servidores da rede estadual de ensino podem solicitar atendimento psicológico on-line individualizado, através do e-mail: [email protected]. Para isso, é necessário informar a matrícula, o nome, o telefone e a escola em que o interessado está lotado. Após a solicitação via e-mail do agendamento, o servidor é direcionado a um psicólogo para o atendimento, que é realizado por telefone, WhatsApp ou Google Meet, com horário marcado e de acordo com a disponibilidade da agenda. O procedimento, autorizado pelo Conselho de Psicologia, visa continuar proporcionando auxílio e cuidado emocional aos educadores, considerando as dificuldades do período de isolamento social devido à pandemia do novo Coronavírus.

Sobre o programa – O Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor tem a proposta de reabilitar, prevenir e promover a saúde do docente, prestando assistência e apoio a esses profissionais no desempenho de suas atividades. O programa oferece serviços gratuitos nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Serviço Social e Psicologia. O programa vem promovendo, ainda, campanhas como o Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul, realizadas em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (SESAB).