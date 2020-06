Secretaria da Saúde da Bahia abrirá 40 novos leitos para Covid-19 em Eunápolis

Mais de R$ 8 milhões serão investidos pelo Governo da Bahia na contratação de 40 leitos dedicados ao coronavírus (Covid-19) no Extremo Sul do estado, sendo 20 de UTI. O Hospital das Clínicas de Eunápolis foi requisitado administrativamente pela prefeitura e fortalecerá a rede assistencial na região. Os leitos estarão disponíveis nos próximos dias.

Na avaliação do secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, “o governador Rui Costa tem feito um esforço enorme para ampliar e descentralizar o atendimento aos pacientes mais graves com o diagnóstico positivo para coronavírus. Desde o início da pandemia na Bahia foram abertos mais de 2.200 mil leitos em todo o estado”, afirma o secretário.

Somente os municípios de Eunápolis, Porto Seguro e Teixeira de Freitas totalizarão 85 leitos entre clínicos e de Terapia Intensiva. Atualmente a taxa de ocupação dos leitos no Extremo Sul é de 25% no que tange os leitos clínicos e de 96% nas UTIs.