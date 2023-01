Secretária da Saúde toma posse e destaca necessidade de avançar no fortalecimento do SUS

Nova secretária da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Roberta Santana (foto), tomou posse na manhã desta terça-feira (3) e destacou as principais iniciativas da gestão, que terá como foco o avanço nas ações de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e da política de vacinação.

Graduada em Administração pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e mestre em Administração Estratégica (UNIFACS-2009), Roberta Santana se especializou na área de Administração Pública, com ênfase em Planejamento e Gestão Estratégica e ocupa funções estratégicas de gestão no Governo do Estado desde 2007.

“Nós temos vários desafios à frente da Saúde. A Bahia tem mais de 6 milhões pessoas com doses da vacinação Covid em atraso e precisamos reforçar essa vacinação. Aliado a isso, também temos a redefinição de protocolos para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. Estamos trabalhando em um conjunto de ações de fortalecimento da atenção básica e de regionalização da saúde junto aos municípios, para que a gente facilite o acesso da população aos primeiros serviços de saúde. Isso evita que a gente leve o paciente para alta complexidade, o que trava a regulação. Com tudo isso, a gente visa diminuir o tempo de espera e reduzir o tempo de permanência dos pacientes nas unidades”, explicou.

Roberta destacou ainda os esforços do Governo do Estado para garantir investimentos na saúde nos últimos 16 anos. “Desde 2007, inauguramos 22 novos hospitais, ampliando as vagas de atendimento de alta complexidade em todas as regiões da Bahia. Somente na área da assistência materno infantil, a Bahia ganhou cinco novas maternidades inauguradas nos últimos anos.

Além do Hospital Ortopédico e do Costa das Baleias, que estão em fase de conclusão, entregaremos ainda mais cinco Policlínicas Regionais de Saúde e Hospitais Regionais em diversas áreas da Bahia, além de outras intervenções. É dessa forma que vamos seguir trabalhando para levar saúde de qualidade para baianos e baianas em todas as regiões do estado”, concluiu.

Trajetória

Ao longo de sua trajetória como servidora pública, Roberta foi assessora de planejamento e gestão da Embasa e da Companhia de Engenharia Ambiental da Bahia (CERB); diretora-geral da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur); coordenadora da presidência da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder); diretora-geral da Secretaria Estadual da Educação (SEC) na gestão do então secretário Jerônimo Rodrigues; e, por fim, diretora-geral da Sesab, cargo que exerceu antes de assumir a Chefia de Gabinete da pasta, em 2021.

Em sua atuação na Sesab, Roberta Santana conduziu a Diretoria-geral no enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19, atuando na reorganização da rede de assistência à saúde, com a implantação de estrutura e reforço nas unidades hospitalares para assegurar o atendimento à população. Foi também membro do Grupo de Trabalho de Transição Governamental no final de 2022, exercendo papel importante na elaboração da proposta de reforma administrativa do Governo do Estado, então aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia.