Secretaria de Cultura realiza tira-dúvidas sobre a Lei Paulo Gustavo a partir desta terça-feira

Para esclarecer as dúvidas sobre os editais da Lei Paulo Gustavo, a Secretaria de Cultura (Secult) promove a partir desta terça-feira (21), das 14 às 15h, encontros com a classe artística, a fim de orientar quanto ao preenchimento do cadastro e questões relacionadas à documentação necessária. O tira-dúvidas acontece na sala de reunião da Secult, localizada na Rua Jorge Amado, 39 – Centro.

O atendimento está dividido por categorias, conforme disposto a seguir.

Terça-feira (21/11), das 14h às 15h

Tira-dúvidas: Capoeira, Música e Teatro;

Quarta-feira (22/11), das 14h às 15h

Tira-dúvidas: Artes Plásticas, Artesanato, Culturas Populares e Literatura;

Quinta-feira (23/11), das 14h às 15h

Tira-dúvidas: Audiovisual;

Sexta-feira (24/11), das 14h às 15h

– Outras áreas

Sobre a Lei

A Lei Paulo Gustavo dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19.