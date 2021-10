Secretaria de Educação convoca professores e nutricionistas pelo REDA

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) publicou, nesta quinta-feira (6), no Diário Oficial, a convocação de mais 360 professores aprovados na seleção REDA. São 248 professores da Educação Básica; 106 da Educação Profissional e mais seis da Educação Escolar Indígena. Também saiu a convocação de 13 nutricionistas. Os profissionais convocados, por ordem de classificação, devem encaminhar a documentação exigida para o e-mail [email protected] educacao.ba.gov.br , bem como realizar a entrega presencial, no período de 08/10 a 25/10.

Os candidatos aprovados para o interior do Estado deverão comparecer nas sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE), munidos da documentação original e fotocópia, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h30. Os aprovados em Salvador devem apresentar a documentação, no mesmo horário, na Secretaria da Educação do Estado, na Avenida Luiz Viana Filho nº 550, 5ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia – CAB, 1º andar, sala 138.

Entre os documentos necessários estão o diploma devidamente registrado de conclusão do curso de nível superior para a função temporária que concorreu, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Carteira de Identidade; CPF; Certidão de Nascimento ou de Casamento; Título de Eleitor e comprovantes dos dois últimos pleitos ou certidão de quitação eleitoral fornecida pelo respectivo cartório eleitoral; PIS/PASEP (caso seja inscrito); e Carteira de Trabalho e Previdência Social.

A superintendente de Recursos Humanos da SEC, Rosário Muricy, falou que as convocações são para suprir eventuais demandas da rede de ensino. “Neste ano, fizemos a convocação e a nomeação dos professores e coordenadores pedagógicos do concurso da Educação, além de convocar mais professores para as diferentes ofertas e modalidades, como é o caso da Educação Escolar Indígena e da Educação Profissional e Tecnológica. Agora, convocamos também os nutricionistas para qualificar cada vez mais a alimentação escolar”, afirmou.