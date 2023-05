Secretaria de Educação divulga lista de professores

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) publicou, neste sábado (20), no Diário Oficial, os editais de convocação de 85 professores da Educação Básica e 15 da Educação Profissional e Tecnológica, para contratação temporária em caráter emergencial, pelo Regime Especial de Direito Administrativo ( REDA).

Os candidatos classificados devem enviar com antecedência, de 22/5 a 02/06, os documentos digitalizados para o correio eletrônico ( [email protected] educacao.ba.gov.br ). Este é o mesmo período para a entrega presencial da documentação. Os convocados para o interior deverão comparecer nas sedes dos Núcleos Territoriais de Educação ( NTE), munidos da documentação em original e fotocópia, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h. Este é o mesmo período para que os convocados no Núcleo Territorial de Educação (NTE 26), em Salvador, entreguem os documentos na sede da Secretaria da Educação do Estado, situada na Avenida Luiz Viana Filho nº 550, 5ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Será preciso apresentar originais e cópias de documentos como do diploma, devidamente registrado de conclusão do curso de nível superior para a função temporária que concorreu expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); diploma de conclusão do curso, relacionado à função temporária com pré-requisito/escolaridade de nível médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; carteira de identidade; CPF; e certidão de nascimento ou de casamento, se for o caso.