Secretaria de Educação tem semana de plantão pedagógico em Ilhéus

Visando prestar auxílio aos estudantes matriculados na rede municipal de ensino e favorecer o processo de aprendizagem, a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) de Ilhéus segue com os plantões pedagógicos.

Desta segunda (5) até sexta-feira (9), encontro entre alunos, pais e professores ocorre nas unidades escolares, conforme agendamento prévio, em atendimento aos protocolos de segurança sanitária contra a transmissão da Covid-19.

Os plantões pedagógicos são organizados pelas escolas, com o objetivo de evitar aglomerações. De acordo com a Seduc, a participação da família é crucial para manter o vínculo do estudante com toda a comunidade escolar.

Confira a programação semanal