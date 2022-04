Secretaria de Esporte e Lazer de Itabuna retoma projeto de natação e hidroginástica no Ciso 

Depois de cerca de um mês temporariamente suspenso devido aos serviços de manutenção na piscina e alguns reparos nas demais dependências do Colégio Sesquicentenário (Ciso), a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) retomou na terça-feira passada, dia 29, o Projeto Aquático. Atualmente 740 pessoas estão inscritas para aulas de hidroginástica e natação.

De segunda a sexta-feira, das 6 às 17 horas, 417 mulheres e 323 homens se dedicam às as aulas no parque aquático do Ciso nas duas atividades físicas que fortalecem os músculos, auxiliam na perda de peso, elevam a autoestima, relaxam e tornam a vida mais saudável. A maioria dos participantes é de bairros próximos: Fátima, João Soares, Santa Inês, Parque Boa Vista, Vila das Dores, Califórnia, São Roque, Parque Verde e Alto Maron.

Mas, muitos são provenientes de outras áreas da cidade, a exemplo dos bairros Pedro Jerônimo, São Caetano, Jaçanã, Santo Antônio, São Pedro, Banco Raso, Monte Cristo, Novo São Caetano, Sinval Palmeiras, Centro, Maria Pinheiro, Jorge Amado e Nova Califórnia.

Na modalidade da hidroginástica estão matriculados 282 alunos, sendo 201 alunos divididos em cinco turmas pela manhã e 81 alunos à tarde, em duas turmas. Já na natação ao todo são 458 participantes, sendo 262 alunos em nove turmas no período matutino e 196 alunos em oito turmas no vespertino.

O diretor de Esportes da Semel, Maico Franco, as pessoas que desejarem se inscrever no projeto devem comparecer ao parque aquático do Ciso, onde há uma lista de espera. “Assim que surgem vagas, vamos encaixando aqueles que querem participar”, informou.

Segundo ele, em breve a Secretaria de Esportes terá de volta Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso que está sendo requalificada numa parceria entre a Prefeitura de Itabuna e o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda (Setre). “Com isso, vamos abrir novas turmas para a prática de hidroginástica e natação. Ou seja, serão dois núcleos dedicados à atividade”, finalizou.