Secretaria de Esporte e PM discutem segurança no Campeonato Interbairros

O Campeonato Interbairros de Futebol de Itabuna repetirá o mesmo esquema de segurança para que tenha o sucesso das edições anteriores. Foi o que garantiu na manhã desta sexta-feira, dia 26, o comandante do 15º. Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Ferreira Lopes. Durante encontro com o secretário municipal de Esporte e Lazer, José Alcântara Pelegrini, disse que a presença do efetivo policial será reforçada durante os jogos que começam a partir do próximo dia 4 de setembro.

No encontro, na sede do 15º BPM, no Bairro Jaçanã, também contou com a presença do secretário de Segurança e Ordem Pública, Humberto Mattos, dos coordenadores do Interbairros, Paulo Roberto Rezende (Paulão) e Gabriel Silva, e do presidente da União das Associações de Moradores de Itabuna (UAMI) e do Banco Raso, Adilson Pereira.

O titular da Secretaria de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini, reafirmou que seria impossível a realização de um evento da magnitude do Interbairros se não houvesse a parceria da Polícia Militar. Ele lembra que o Campeonato envolve disputa esportiva, além de reunir centenas de pessoas em todas as partidas nas manhãs de domingo e feriados.

“A presença da PM inibe qualquer tipo de ação que não seja alegria, entretenimento e integração entre atletas e torcedores num momento também de maior união entre as famílias”, ressaltou. O titular da Secretaria de Esporte observa que nas edições anteriores não houve registo de violência, justamente pela presença da PM que garante a segurança de todos.

O comandante Ferreira Lopes confirmou que haverá patrulhamento e permanência do efetivo em número suficiente para garantir a segurança dos torcedores, dirigentes e atletas durante as partidas.

Ele ressaltou a importância do Campeonato Interbairros de Futebol, considerado um dos maiores eventos esportivos do Sul da Bahia que também garante renda extra para famílias que comercializam alimentos e bebidas.

“A cidade respira futebol a cada rodada do Campeonato. A participação nos jogos é efetiva e o comércio se fortalece, o que resulta na melhoria da economia local. É muito bom para Itabuna. Eu, particularmente, gosto muito dessa competição”, declarou o comandante do 15º BPM.

ABERTURA

Na rodada inaugural, a partir das 8 horas, haverá a participação de seis times que disputarão as partidas em quatro bairros da cidade. Novo São Caetano x Novo Jaçanã e Banco Raso x Jaçanã às 10h15min, no campo do Núcleo Habitacional da Ceplac.

Nos mesmos horários, Sarinha x Vila Anália e Mangabinha x Núcleo Habitacional da Ceplac, no Estádio Luiz Viana Filho. Dois jogos isolados: Zizo x Pedro Jerônimo, no campo do Bairro Pedro Jerônimo, e Corbiniano x Fonseca, no Bairro Daniel Gomes.