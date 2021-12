Secretaria de Esportes e Lazer premia duplas campeãs de futevôlei da 2ª Semana Esportiva e Cultural

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer e da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, premiou na tarde de segunda-feira, dia 5, os campeões do Campeonato de Futevôlei da 2º Semana Esportiva e Cultural que agitou o final de semana nas arenas da Praça Pastor Hélio Lourenço, na beira- rio no Bairro Góes Calmon.

Na categoria Iniciante foram premiados Rodrigo e Daniel, na série C, Mala e Ruan, no Master, Marcelo e Cajá. Já no Intermediário, Raphael Rocha e João Passos, e na categoria Mista, os vitoriosos foram Raphael Rocha e Mariana Maynard.

O evento começou na sexta-feira e terminou no domingo, atraindo um público jovem, na maioria. “Percebemos o alto nível técnico dos atletas de Itabuna, embora a cidade não tivesse um torneio oficial, somente torneios internos dos próprios CTs de futevôlei. Esse foi o primeiro da história da Itabuna e deu para perceber a qualidade dos participantes”, comemorou o secretário municipal de Esportes e Lazer, vice-prefeito Enderson Guinho.

Todos os 162 atletas participantes foram de Itabuna. “Optamos por inserir somente atletas da cidade, não tem gente de fora. Isso é o primeiro passo para que o evento se torne uma cultura na cidade. Daqui para a frente, com campeonato de futevôlei e apresentações culturais vamos incentivar essa modalidade”, disse o secretário.

Enderson Guinho lembrou do período em que a Itabuna ficou sem uma Secretaria de Esportes na estrutura municipal, o que deixou o esporte adormecido por falta de investimentos. “ Nossa gestão tem dado todo apoio necessário às diversas modalidades de esportes existentes. Estamos tentando fazer com que o esporte de alto rendimento possa ter representantes que elevem o nome de Itabuna em nível estadual e nacional e, quem sabe, até mesmo a nível mundial”, afirmou.