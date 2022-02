Secretaria  de Promoção Social alcança 2 mil  beneficiários do Auxilio Recomeço

Com mais 200 nomes publicados no Edital nº 10 na edição desta terça-feira, dia 8, do Diário Oficial eletrônico, a Prefeitura de Itabuna alcança mais de dois mil beneficiários com o Auxílio Recomeço que concede crédito de R$ 3 mil a cada família atingida pelas enchentes de dezembro passado. Nesta quarta-feira, às 9 horas, a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, vai entregar cartões do programa aos convocados.

O programa Auxílio Recomeço foi criado pela gestão do prefeito Augusto Castro( PSD) para atender as famílias que perderam seus bens materiais nas enchentes que aconteceram em Itabuna de 24 a 27 de dezembro do ano passado, tendo se iniciado na véspera do Natal.

Atualmente é o maior programa de alcance social do país no apoio às famílias que precisam recomeçar a vida após as enchentes que atingiram cerca de 40% da zona urbana. O cartão do Auxílio vem com nome e CPF da pessoa, é intransferível e se destina à aquisição de materiais de construção, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e utensílios nas lojas previamente cadastradas.

Vale ressaltar que o recurso disponível no cartão do Programa Auxílio Recomeço gera movimentação de mais de R$ 10,5 milhões na economia de Itabuna, onde mais de 50 estabelecimentos comerciais já foram cadastrados para vender os produtos. Como o programa ainda está em execução, a Semps continua cadastrando pessoas de áreas afetadas.