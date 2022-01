Secretaria de Promoção Social apresenta balanço parcial de arrecadação de donativos para vítimas das chuvas em Itabuna

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), continua recebendo, no QG instalado no Grapiúna Tênis Clube, doações para as famílias desabrigadas em decorrência da cheia do Rio Cachoeira e das fortes chuvas que devastaram a cidade. Até o momento já foram recebidos e repassados para a população um total aproximado de oito toneladas de alimentos que foram transformados em cestas básicas.

Além disso, a Semps também recebeu um total de 20 mil peças íntimas, mil caixas de produtos de limpeza (sabão em pedra, desinfetante, água sanitária e detergente). Também já foram doados 50 fardos de águas, 778 colchões, 43 pacotes de fraldas, toalhas, lençóis, roupas e calçados. As doações foram feitas pela população, instituições religiosas, órgãos públicos e também por empresas parceiras do município.

“Em meio a essa catástrofe, sem precedentes, que assolou o nosso município, vimos também surgir uma onda de solidariedade que também nunca fora vista em nossa região, e isso, fez com que a gente pudesse acolher e assistir as famílias desabrigadas e desalojadas. Estamos muito agradecidos por cada doação que chegou ao QG”, declarou a secretária titular da Semps, Andrea Castro.

As doações podem ser entregues no QG instalado no Grapiúna Tênis Clube, na Avenida Juca Leão, 315, centro (próximo ao SAF).