Secretaria de Promoção Social assiste famílias desabrigadas em Itabuna

As chuvas seguem intensas no interior da Bahia e, até a manhã deste sábado, 25, as equipes da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) já assistiram mais de 300 famílias das localidades mais afetadas (dados contabilizados até às 10h).

“As equipe estão mobilizadas desde o sábado, 24, auxiliando as famílias dos bairros Nova Itabuna, Rua de Palha, e do Bananeira numa ação conjunta com a Defesa Civil do município. Um QG foi montado no estacionamento da câmara de vereadores para receber doações. Estamos todos atentos, preocupados e unindo esforços para assistir à todos”, disse a secretária da Semps, Andrea Castro.

As famílias desabrigadas estão sendo encaminhadas para Escolas Municipais e Igrejas próximas das localidades atingidas. Roupas, água, alimentos prontos, colchões, e cobertores estão sendo recebidos, para atender às necessidades mais urgentes no momento.