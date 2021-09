Secretaria de Promoção Social divulga relação de cursos que serão ofertados no CRAM

A Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) vai oferecer cursos profissionalizantes para as mulheres assistidas pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher Isabela Nascimento Seara (CRAM). É a continuidade das ações de ativação da nova sede que foi inaugurada em agosto durante cerimônia com a participação do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD).

Serão oferecidos cursos de Auxiliar de Cabeleireiro, Manicure, Customização, Capitonê (técnica tipo crochê) e Defesa Pessoal com duração média de três meses em cada modalidade. As participantes poderão escolher em qual área querem se especializar. As vagas já estão abertas e de acordo com a titular da Semps, a secretária Andrea Castro, essa etapa faz parte das ações de enfrentamento da violência e de empoderamento feminino.

“Estamos avançando com a assistência a essas mulheres vítimas de violência. Esse é mais um importante passo que está sendo dado, já que muitas dessas mulheres quando saem do ciclo de violência não têm renda. Com os cursos elas serão empoderadas e conseguirão gerar a própria renda e não mais depender financeiramente dos seus agressores”, celebrou Andrea Castro.

Atualmente, o CRAM assiste mais de 120 mulheres em situação de violência física, psicológica, sexual, além de casos de negligência e abandono. A unidade faz parte da Rede de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, reunindo ações e serviços nas áreas de assistência psicossocial e jurídica e integrando a rede de enfrentamento ao contemplar o eixo de assistência previsto na Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres.