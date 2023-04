Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza vai reforçar equipe de trabalho

O secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), Josué Brandão Júnior, se reuniu na manhã de ontem, dia 14, com a promotora de Justiça, Susila Ribeiro Machado, quando apresentou pedido para a realização de processo seletivo simplificado temporário para a contratação de pessoal com vagas de nível superior e médio. O certame ainda não tem data para sua realização, já que ainda depende de procedimentos internos para a elaboração de edital.

Esta foi a primeira medida adotada pelo novo titular da SEMPS depois de assumir o cargo em solenidade realizada na manhã de quinta-feira, dia 13, no auditório do SICOB COOPEC, com a presença do prefeito Augusto Castro (PSD), servidores, secretários municipais, vereadores e convidados. Antes, ele havia assumido as secretarias de Governo e da Educação.

Ao discursar, Júnior Brandão relatou que nos 11 meses à frente da Secretaria Municipal da Educação (SEDUC) colaborou com o desenvolvimento da Educação Infantil. “Equipamos as escolas com mobiliário, parques infantis e a instalação de piso intertravado. Também realizamos o processo seletivo para a contratação de professor para as escolas não ficarem desguarnecidas”, destacou.

Além disso, acelerou a requalificação de unidades escolares, a aquisição de utensílios, eletrodomésticos e mobiliário para estudantes e professores. Agora, na Promoção Social e Combate a Pobreza, o secretário adiantou que fará um trabalho voltado para o fortalecimento e ampliação dos programas do Governo Federal. “Precisamos ter um cuidado especial, principalmente com os beneficiários do Bolsa Família”, exemplificou.

Ele destacou as ações municipais, dentre elas a distribuição das cestas básicas, dos Kits da Semana Santa e da Ceia de Natal que a administração do prefeito Augusto Castro distribui desde o início para minorar os problemas enfrentados pelas famílias em situação de vulnerabilidade social ou extrema pobreza.

O prefeito Augusto Castro frisou que a Promoção Social é braço forte do governo e que precisa cuidar a cada dia de mais pessoas. “Já autorizei uma busca-ativa para chegar a mais beneficiários do Bolsa Família”, disse. Ele anunciou um aporte de R$ 188 mil para os investimentos da Promoção Social. O recurso é oriundo de emenda parlamentar ao Orçamento Geral da União do deputado Márcio Marinho (Republicanos-BA).

O prefeito lembrou ainda os avanços da SEMPS, tendo destacado a entrega de 40 mil quilos de peixes 18 mil Kits Semana Santa. “Já fizemos um investimento duas vezes maior que a gestão passada”, lembra. Sobre possíveis mudanças, o novo secretário informou que o prefeito tem solicitado mais espaço para os beneficiários do Bolsa Família. “O grande fluxo tem sido no Góes Calmon, que é apertado. Por isso vamos colocar outro espaço no Centro Comercial”, adiantou.