Secretaria de Promoção Social e Fundação Marimbeta iniciam a distribuição de pães do Projeto Alimenta

A Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS) em parceria com a Fundação Marimbeta inicia nesta quinta-feira, dia 16, a execução do Projeto Alimenta que consiste na entrega gratuita de pães para alunos matriculados no ano letivo da instituição e que, em decorrência da pandemia, estão sendo atendidos com aulas remotas.

Ao todo, serão 600 alunos beneficiados com o Projeto Alimenta que tem o apoio da Prefeitura de Itabuna, através do prefeito Augusto Castro e a parceria da Semps e da Fundação Marimbeta. Para a secretária Andrea Castro, titular da Secretaria de Promoção Social, a ação é bastante salutar e oportuna diante do cenário pandêmico que ainda estamos vivendo.

“É um passo muito importante que estamos dando nesse momento. Primeiro, estamos cumprindo o que foi prometido que é assistir a quem mais precisa. Segundo, é um benefício que alcança os alunos e também suas famílias. E vale lembrar que, muitas dessas famílias ainda se encontram em situação de vulnerabilidade social também por causa da pandemia. Então, essa assistência chega em um momento bastante oportuno”, declarou Andrea Castro.