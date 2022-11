Secretaria de Promoção Social entrega veículo ao Núcleo Cuidar para transporte de pacientes

Na manhã desta quinta-feira, dia 24, a Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), fez a entrega de um carro para a Associação Núcleo Cuidar. O ato simbólico ocorreu na nova sede da instituição assistencial no São Caetano e contou com a presença do prefeito Augusto Castro, da secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andrea Castro, e secretários.

O veículo 0 km conquistado pelo Núcleo Cuidar foi fruto de emenda do deputado federal, Raimundo Costa com o apoio do vereador Israel Cardoso. Contou com contrapartida financeira da Prefeitura de Itabuna para sua aquisição.

“Essa é a realização de um sonho de 18 anos dessas 246 famílias assistidas pelo Núcleo Cuidar. Com esse veículo, as mães e cuidadores desses pacientes poderão levar seus filhos para exames e tratamentos. Contribuir com essa conquista nos deixa muito felizes, pois, estamos cumprindo a nossa missão que é acolher a quem mais precisa”, declarou a secretária Andrea Castro.

“Desde que fui deputado estadual, sou sensível às causas das minorias e será sempre a nossa principal missão assistir e colaborar com as pessoas que mais precisam. Portanto, participar e contribuir com a aquisição desse veículo para o Núcleo Cuidar é o cumprimento do nosso dever e estarei sempre atento e auxiliando sempre que possível”, declarou o prefeito Augusto Castro.

O Núcleo Cuidar existe há 18 anos e atende pacientes com síndromes neurológicas, com um público que envolve crianças, adolescentes, adultos e idosos. Para a fundadora e presidente do Núcleo Cuidar, Cláudia Brito, a conquista possibilitará uma grande mudança na instituição.

“São tantos anos lutando por essa conquista que nem sei expressar o tamanho da minha emoção. Para os nossos pacientes é muito importante, porque moram em bairros distantes e precisam de locomoção diária. Muitas vezes era difícil. Então, a gente precisava muito de um transporte para pegar em casa e trazer para a instituição. Com o carro, poderemos prestar esse serviço e garantir a continuidade do tratamento”, afirmou uma emocionada Cláudia Brito.

O evento foi prestigiado pelo secretário municipal da Educação, Josué Brandão Júnior, pelo vereador Israel Cardoso, diretores do Núcleo Cuidar e representantes da sociedade civil organizada, pais e pacientes assistidos pela instituição.