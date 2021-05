Secretaria de Promoção Social inicia hoje o “Comida na mesa”

Duas mil e quinhentas famílias em situação de vulnerabilidade social e extrema pobreza recebem, a partir da manhã desta quarta-feira, dia 12, em caráter emergencial, cestas básicas distribuídas pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza de Itabuna.A distribuição integra o “Comida na mesa”, uma ação da Prefeitura local.

A distribuição será realizada nos CRAS da Rede de Apoio da Secretaria, a partir dos cadastros previamente realizados. “As famílias cadastradas estão sendo contactadas pela Equipe de Abordagem para comparecem, em dia e turno específicos, no CRAS de referência, de acordo ao bairro de cada família, explicou a secretária Andrea Castro.

Nesta quarta-feira, as cestas básicas são distribuídas na sede do CRAS-CEU–Centro de Referência de Assistência Social-Centro de Artes e Esportes Unificados, no bairro Urbis-4.