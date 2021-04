Secretaria de Promoção Social já está cadastrando quem vai receber o Auxílio Emergencial Itabuna

Na manhã desta terça-feira, dia 13, foi iniciado o segundo dia do cadastramento das pessoas que vão receber o Auxílio Emergencial Itabuna. Segundo a secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andrea Castro, 3.500 famílias carentes itabunenses serão beneficiadas e terão até a próxima sexta-feira, dia 16, para fazer o cadastro.

Criado pelo decreto municipal 14.364, de 08 de abril de 2021, o Auxílio Emergencial de Itabuna será pago em três parcelas no valor de R$ 100 reais, nos meses de abril, maio e junho e alcançará famílias que possuem renda de até R$ 89 reais por pessoa. O cadastramento está sendo feito nos CRAS e na sede da Secretaria, no período das 08 às 14 horas.

Para fazer o cadastro é necessário apresentar o número do NIS, Carteira de Identidade e CPF. O interessado consulta o NIS nas listas divulgadas e vai no dia e local indicados realizar o cadastro. As listas estão divulgadas nos Postos de Saúde, escolas municipais, CRAS e na sede da Secretaria de Promoção Social.