Secretaria de Promoção Social promoveu café da manhã para gestantes do Itabuna Mãe 

Em alusão ao Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio, a Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), promoveu na manhã desta quarta-feira, dia 4, um Café da Manhã para as gestantes que são assistidas pelo Projeto Itabuna Mãe e mães do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no CRAS São Caetano.

A programação contou com som ao vivo, entrega de brindes, palestra de fortalecimento e dinâmica de socialização e, de acordo com a secretária de Promoção Social, Andrea Castro, a programação teve como objetivo valorizar e homenagear todas as mães.

“É uma data muito importante. Não poderíamos deixar passar sem prestar a nossa homenagem às mães do nosso município.e Por isso, reunimos as gestantes e mães assistidas pelos nossos equipamentos de assistenciais para fazer Café da Manhã e entregar uma foto emoldurada para que elas possam guardar esse momento felizes”, contou a titular da Semps.

O projeto Itabuna Mãe é o maior programa de assistência à gestantes em vulnerabilidade social já existente no município. Atualmente assiste cerca de 100 mulheres residentes no município que estão em dia no acompanhamento do pré-natal, com o número de identificação social (NIS) ativo, cadastradas nos CRAS e participando das oficinas e encontros de grupos realizados pelo programa.