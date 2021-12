Secretária de Promoção Social visita áreas de risco em Itabuna

Na manhã deste sábado, dia 11, a secretária de Promoção Social e Combate a Pobreza, Andrea Castro, juntamente com o prefeito Augusto Castro (PSD), visitaram as áreas afetadas pelas fortes chuvas na região. Além de prestar a assistência às famílias através da Semps a secretária também acolheu as vítimas.

“É importante saber e ver o que está acontecendo em nosso município. Estamos muito sensíveis e preocupados em assistir a população nesse momento. Por isso, todos os equipamentos da secretaria e da prefeitura estão disponíveis e atendendo as comunidades. É um trabalho conjunto para quem precisa o mais rápido possível”, informou a titular da Semps, Andrea Castro.

Desde o dia 4 de dezembro as equipes da Semps, em parceria coma Secretaria de Segurança e Ordem Pública (Sesop), vem atuando com ações preventivas e de assistências às famílias das comunidades afetadas pelas fortes chuvas.

O município segue em estado de alerta vermelho e o principal objetivo das ações é prevenir danos à vida e também os prejuízos materiais. As famílias que estão nas áreas de riscos e que desejam estão sendo abrigadas em escolas e Igrejas e recebendo alimentação e assistência por meio da Semps.

As famílias também estão sendo cadastradas. Quando retornarem às suas residências receberão o benefício assistencial da cesta básica. A equipe da Semps também tem ido diariamente ao local para verificar e atender a todas as demandas e necessidades que estão surgindo entre as famílias. Até o momento cerca de 150 pessoas estão

desabrigadas e sendo assistidas pelas equipes das secretarias.