Secretaria de Saúde de Itabuna alerta população sobre os sintomas da Doença de Haff

Após o Governo do Estado da Bahia, através do Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde da Bahia (CIEVS), emitir alerta sobre o registro de casos da Doença de Haff no estado, a Prefeitura Municipal de Itabuna, através da Secretaria Municipal de Saúde, também se mobiliza. O objetivo é a possível identificação de pacientes com sintomas da doença, que se caracteriza por ocorrência súbita de extrema dor e rigidez muscular. Há ainda dor torácica, falta de ar, dormência e perda de força em todo o corpo, além da urina cor de café.

A doença de Haff é uma síndrome de rabdomiólise (ruptura de células musculares) sem explicação, que é associada à elevação da enzima CPK, associada a ingestão de pescados, em especial o peixe “olho de boi”. A doença pode evoluir rapidamente com insuficiência renal e, se não adequadamente tratada, levar ao óbito. Os municípios de Entre Rios, Camaçari e Salvador já confirmaram pacientes com a doença. Até o momento, nove pacientes apresentaram os sintomas no Estado. Diante deste sinal, o CIEVS emitiu alerta através de uma Nota Técnica.

Entre as orientações que estão sendo dadas à população, buscar atendimento médico aos identificar os primeiros sintomas. Já aos profissionais de saúde, observar a cor da urina (escura) como sinal de alerta e o desenvolvimento de rabdomiolise, sendo necessário ser rapidamente hidratado num prazo de 48 a 72 horas. Evitar o uso de antiinflamatórios, e na ocorrência de casos suspeitos, fazer o exame para dosagem de creatinofosfoquinase (CPK), TGO, monitorização da função renal e notificar de forma imediata a CIEVS/Bahia, mesmo na impossibilidade de realizar o exame CPK.