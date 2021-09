Secretária de Saúde de Itabuna é homenageada em reunião da CIR do sul do Estado

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, foi homenageada na manhã desta terça-feira, dia 21, durante a reunião da Comissão de Intergestores Regionais (CIR), que representam os secretários e dirigentes de Saúde dos 22 municípios pactuados com Itabuna no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ex-secretária de Saúde de Almadina e atual secretária de Saúde de Arataca, Neuza Fonseca, representando os demais colegas, e Domilene Costa, representando o Governo do Estado e o Núcleo Regional de Saúde Sul NR-SUL, agradeceram e elogiaram a secretária Lívia Mendes Aguiar pelas ações firmes à frente da Secretaria de Saúde de Itabuna.

Ressaltaram que sua ação tem se refletido nos municípios de forma positiva, já que atende cada gestor individualmente, dá atenção às demandas e resolve problemas antigos de saúde da região sul do Estado. Também foi destacado que os atuais gestores se sentem fortalecidos com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e que a secretária Lívia Mendes Aguiar é a responsável por dar uma nova roupagem para o SUS de Itabuna e região.