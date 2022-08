Secretaria de Saúde de Itabuna orienta sobre atendimento a pacientes em surto psicótico

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Divisão de Saúde Mental do Departamento de Média e Alta Complexidade, esclarece que em caso de pessoas em surto psicótico e/ou casos de emergência daquelas que expõem terceiros a risco ou a si mesmo (tentativa de suicídio, por exemplo), a orientação e fluxo no município de Itabuna é acionar uma unidade do SAMU-192. Esse serviço encaminhará o paciente para atendimento no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.

Após triagem no Hospital de Base, o paciente poderá ser internado em leito psiquiátrico na unidade hospitalar ou encaminhado para tratamento em uma das unidades especializadas em Saúde Mental. Em caso de transtorno psicológico ou ideação suicida, a orientação é que se procure diretamente um CAPS especializado por condução da própria família.

Infantil

Para os atendimentos à criança ou adolescente, a referência é CAPS Infantil; para adultos, a partir de 18 anos, o CAPS II; e, em caso de dependência química, o CAPS Álcool e Drogas. Já nos casos de transtorno mental moderado, a família deve levar o paciente ao Ambulatório Psicossocial.

O CAPS Infantil está localizado na Rua José Alves dos Reis, 247, Jardim Vitória. O CAPS Álcool e Drogas, na Rua B, nº 111, no Bairro Daniel Gomes, enquanto o CAPS II, está na Rua Gileno Amado, 188, Bairro Góes Calmon. Já o Ambulatório Psicossocial, está situado na Avenida Félix Mendonça, nº 556, Bairro Góes Calmon.