Secretaria de Saúde de Itabuna prioriza transparência e presta conta dos recursos recebidos

O Secretário de Saúde de Itabuna, Juvenal Maynart, recém empossado no cargo adotou a estratégia de dar maior transparência às ações da pasta, detalhando os recursos que estão sendo repassados para a secretaria através do Fundo Nacional de Saúde e também de recursos próprios do município.

De acordo com o novo gestor, até o dia 11 de junho havia em caixa R$ 67.252.798,80. Deste valor, R$ 3.989.301,70 depositados na Conta Caixa 0070; R$ 58.728.159, 25 na Conta Caixa 2089; R$ 1.346.764,21 na Conta Caixa 2089 –; e R$ 3.188.573,64 na Conta BB 3445-2, referentes a recursos próprios, investimentos e custeio.

Dos valores disponíveis, Juvenal Maynart esclarece que estão sendo obedecidas as classificações dos grupos Assistência Farmacêutica, Atenção Básica, Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em Saúde, Coronavírus/COVID-19, Gestão do SUS e Investimentos por blocos de financiamento, bem como as ações detalhadas para cada finalidade.

COMBATE AO COVID-19

Desse montante estavam disponíveis para aplicação nas ações de combate à COVID-19 (R$ 32.913.376,58), distribuídos da seguinte forma:

Secretaria Municipal de Saúde recebeu R$ 26.227.728,61 (proveniente do Fundo Nacional de Saúde, sendo que destes R$ 111.294,55 referem-se as doações do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Já a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna (Hospital Calixto Midlej Filho e Hospital Manoel Novaes), Juvenal efetuou um repasse nesta quinta-feira (18), de R$ 5.480.677,62, assim como também para a Fundação Fernando Gomes – Maternidade Ester Gomes, que recebeu R$ 1.054.743,35.

Vale ressaltar que todas essas informações dos repasses recebidos através do FNS podem ser encontradas no Portal do Ministério da Saúde. (portalfns.saude.gov.br).