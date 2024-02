Secretaria de Saúde distribui mais de 800 mil preservativos no Carnaval 2024

O folião que curtiu o Carnaval de Salvador mostrou que a prevenção anda de mãos dadas com a diversão. De quinta a terça-feira, mais de 800 mil preservativos femininos e masculinos foram distribuídos pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) nos circuitos da festa em Salvador, levando proteção e informação para milhares de baianos e turistas.

A mineira Patrícia Souza, de 32 anos, foi uma das que aproveitou a folia sem esquecer da proteção. Pela primeira vez no Carnaval de Salvador, a turista aprovou a iniciativa. “Ações como essas são muito importantes. É possível aliar diversão e autocuidado, sim”, alertou.

Os preservativos foram distribuídos pelas equipes da Sesab, em parceria com a Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), por meio de ações itinerantes nos circuitos da folia e nos postos de testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) montados na Avenida Milton Santos, em Ondina, na Avenida Centenário, na Barra, além da unidade que funcionou na Passarela do Descobrimento, em Porto Seguro.

Para a secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana, os números mostram a alta procura popular pelas estratégias de prevenção. “Isso mostra que a população está cada vez mais consciente. Além da distribuição de preservativos, nos postos de testagem, os profissionais abordaram sobre a prevenção e a importância do uso do preservativo, das vacinas contra hepatite e HPV, além de disseminar informações sobre a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e Profilaxia Pós-Exposição (PEP). Nossa intenção maior é conscientizar a população sobre a importância do sexo seguro”, avaliou.