Secretaria de Segurança Pública amplia ações contra furto e roubo de gado na Bahia

O reforço no trabalho de repressão aos crimes de furto e roubo de gado na Bahia foi pauta da reunião promovida pela Secretaria da Segurança Pública na tarde desta terça-feira (27), no Centro de Operações e Inteligência (COI), no CAB.

Foto: Jorge Cordeiro/ Ascom SSP

Conduzido pelo subsecretário da SSP, Marcel de Oliveira, o encontro pontuou os principais crimes, a relação entre as ocorrências registradas e as providências adotadas.

“A nossa diretriz é combater esse crime. Pensamos, diariamente, em estratégias e ações de inteligência para que não tenhamos registro de ocorrência desse tipo”, detalhou o subsecretário da SSP.

Foto: Jorge Cordeiro/ Ascom SSP

No encontro, o uso das tecnologias dos ‘Projetos Vídeo-Polícia’ – responsável pelas câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial e de Placas Veiculares – e ‘Câmera Interativa’, além da atuação preventiva das rondas rurais da Polícia Militar e das ações de inteligência da Polícia Civil foram pontuadas.

Foto: Jorge Cordeiro/ Ascom SSP

Participaram do encontro representantes das Superintendências de Inteligência (SI) e de Gestão Integrada da Ação Policial (SIAP), além de integrantes das Polícias Militar e Civil.

Texto: Rafael Rodrigues